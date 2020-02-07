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7 февраля • обновлено в 09:51
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Украинские гимнастки едут в Россию: в Федерации нашли оправдание

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Украинские гимнастки выступят на соревнованиях 7-9 февраля в Москве (Россия), так как это повысит рейтинг Украины и повлияет на подготовку к Олимпийским играм.

Об этом заявила первый вице-президент Федерации гимнастики и главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина, сообщает пресс-служба организации.

"Мы взвешивали все "за" и "против" и решили все-таки ехать на этот старт. Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран При дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте. Таким образом участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов", – пояснила она.

Федерации гимнастики Украины

Федерации гимнастики Украины

При этом Дерюгина отметила, что соревнования в Москве – это одни из пяти запланированных Гран-при, и гимнастки намерены принять участие во всех.

"2020-й год для нас очень важен. В мае Украина принимает 36-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Летом – едем на Олимпийские игры. В марте проводим юбилейный 25-й "Кубок Дерюгиной". Это все происходит в условиях ограниченного финансирования. Поэтому, к сожалению, иногда приходится принимать непопулярные решения", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские спортсменки Ева Мелещук и Кристина Пограничная поучаствуют в международном турнире по художественной гимнастике, который пройдет в Москве.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
художественная гимнастика
Персона
Ирина Дерюгина
Место
Украина
Тег
спорт
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Комментарии
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Заодно помоются да поедят нормально.
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3
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Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная! А шо там сеть, уже "взopвалась? )))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
хоть на Европу девочки посмотрят...
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