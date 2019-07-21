Украинки сделали золотой дубль на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике

Украинки завоевали два "золото" юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в швецком Буросе.

Лучшими на первенстве стали прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метательница молота Валерия Иваненко.

Преодолев с первой попытки 1,92 метра, Магучих осталась в секторе сама. Уже в статусе победительницы Ярослава попыталась силы на 2,02 метра - нового мирового рекорда U20, однако преодолеть их в Буросе не удалось.

"В том, что я не побила мировой рекорд, нет ничего страшного. Конечно, я хотела установить РО, но я все равно возвращаюсь домой счастливой", - цитирует Ярославу пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Валерия Иваненко уже во второй попытке (65,43 с) она вышла в лидеры по метанию молота и никому не отдала эту позицию. А в заключительной попытке еще и улучшила этот результат - 65,83 м.

В пятницу золотую медаль в метании молота Украине принес Михаил Кохан (18 лет). Он отправил снаряд на 84,73 метра, установив рекорд ЧЕ U20.

Михаил Кохан

Михаил Кохан

Напомним, что в январе Магучих обновила собственный рекорд Европы U-20 в помещении и повторила мировой рекорд U-20 - 1,99 м Украины - 2,00 метра.

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