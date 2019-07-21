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Украинки сделали золотой дубль на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике

2.2т Читать материал на украинском

Украинки завоевали два "золото" юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в швецком Буросе.

Лучшими на первенстве стали прыгунья в высоту Ярослава Магучих и метательница молота Валерия Иваненко.

Преодолев с первой попытки 1,92 метра, Магучих осталась в секторе сама. Уже в статусе победительницы Ярослава попыталась силы на 2,02 метра - нового мирового рекорда U20, однако преодолеть их в Буросе не удалось.

Украинки сделали золотой дубль на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике

"В том, что я не побила мировой рекорд, нет ничего страшного. Конечно, я хотела установить РО, но я все равно возвращаюсь домой счастливой", - цитирует Ярославу пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Валерия Иваненко уже во второй попытке (65,43 с) она вышла в лидеры по метанию молота и никому не отдала эту позицию. А в заключительной попытке еще и улучшила этот результат - 65,83 м.

Украинки сделали золотой дубль на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике

В пятницу золотую медаль в метании молота Украине принес Михаил Кохан (18 лет). Он отправил снаряд на 84,73 метра, установив рекорд ЧЕ U20.

Украинки сделали золотой дубль на чемпионате Европы U20 по легкой атлетике
Михаил Кохан

Михаил Кохан

Михаил Кохан

Михаил Кохан

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Напомним, что в январе Магучих обновила собственный рекорд Европы U-20 в помещении и повторила мировой рекорд U-20 - 1,99 м Украины - 2,00 метра.

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Тема
легкая атлетика
Персоны
Ярослава Магучих Михаил Кохан
Место
Швеция Бурос
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