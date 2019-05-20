Украинка впервые в истории выиграла в Red Bull Paper Wings 2019 - яркое видео

Во время Всемирного Финала Red Bull Paper Wings 2019, который проходил в австрийском Зальцбурге, украинка Екатерина Агафонова заняла первое место в дисциплине "Аеробатика" (креативный пилотаж).

Наша спортсменка стала первой в истории соревнований женщиной, которая получила титул чемпионки в этой категории. В квалификации наша участница, которая 11 лет занимается художественной гимнастикой, была третья (25 баллов), уступив участникам из Польши и Японии (по 26 баллов). (Чтобы посмотреть яркое видео, доскрольте до конца страницы)

Победители дисциплины "Аеробатика" redbull

Екатерина Агафонова, победительница в "Аеробатике" redbull

Екатерина Агафонова, победительница в "Аеробатике" redbull

Участники из Украины redbull

В финале Екатерина продемонстрировала эмоциональный и энергичный номер с желто-голубыми самолетиками под композицию Imagine Dragons и получила в сумме высший балл от судей - 27. Второе место у представителя Польши, третье - США и Японии.

По словам девушки, она с самого начала была настроена на победу.

"Я по жизни максималистка. Очень волновалась, так как это первый международный чемпионат для меня до сих пор не верю в свою победу. Но не собираюсь на этом останавливаться", - рассказала украинка.

Екатерина Агафонова, победительница в "Аеробатици" redbull

Седрик Дюмон, судья Мирового Финала Red Bull Paper Wings 2019 redbull

Болельщики Всемирного Финала Red Bull Paper Wings 2019 redbull

Судья Мирового Финала Red Bull Paper Wings 2019 после выступления Екатерины Агафоновой заявил, что не мог поставить украинцы иной балл (10 баллов).

"Это была единственная десятка в целом на турнире, но я понимал, что должен это сделать. Просто не мог сделать по-другому. Екатерина подкупила своей энергетикой и улыбкой, она буквально летала во время выступления. Это было очень интересно. Я даже скажу, что Екатерина летала лучше, чем ее самолеты ", - прокомментировал Седрик Дюмон свою оценку.

Red bull Paper Wings - международные соревнования по запуску воздушных самолетиков. Финал-2019 проходил в Зальцбурге (Австрия). В соревнованиях принимали участие 58 стран, 171 участник. Награды разыгрывались в трех дисциплинах - "Длина полета", "Продолжительность полета" и "Аеробатика". В первой дисциплине победу одержал представитель США, во второй - Австралии.

участник соревнований redbull

участник соревнований redbull

участник соревнований redbull

Победители в "Продолжительность полета" redbull

Победители в "Самое длинное расстояние" redbull

Финальные результаты, Red Bull Paper Wings World Finals 2019

Продолжительность полета:

1. Камерон Кларк, Австралия, 13.33s;

2. Винс Шолль, Великобритания, 12.25;

3. Марек Ленциус, Эстония, 10.59

Креативный пилотаж:

1. Екатерина Агафонова, Украина, 27 баллов;

2. Томаш Чодира, Польша, 25 баллов;

3. Захария Горовиц, США / Таичи Дегучи, Япония, 23 балла

Самое длинное расстояние:

1. Джейк Харди, США, 56,61м;

2. Лазарь Крстич, Сербия, 52.28м,

3. Роберт Тершек, Словения, 46.36м

Как сообщал Obozrevatel, украинка Оксана Оробец победила в категории женский фитнес на соревнованиях Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro, которые проходили в ЮАР. Это - самый престижный турнир в мире среди профессионалов по фитнесу и бодибилдингу.

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