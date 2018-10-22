Украинка сенсационно выиграла Кубок мира

Украинская спортсменка Юлия Елистратова в блестящем стиле выиграла этап Кубка мира по триатлону в Эквадоре.

Нынешняя победа на столь высоком уровне стала первой с 2015 года , а также первым "золотом", которое выиграла Елистратова на Кубке мира после рождения ребенка.

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В марте Юлия Елистратова стала лучшей на международных соревнованиях по триатлону в Африке. В 2016 году она в третий раз возглавила рейтинг Европейской федерации, сообщает Sport.ua.

Напомним, что триатлон - это вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из трёх этапов: плавания, велогонки и бега.

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