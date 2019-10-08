Украинка после ампутации ноги установила невероятный рекорд

Украинская теннисистка Татьяна Воротилина пробежала марафон в Киеве (Wizz Air Kyiv City Marathon) с протезом на ноге и установила рекорд Украины.

Татьяна Воротилина Wizz Air Kyiv City Marathon

Спортсменка преодолела дистанцию 42,195 км за 5 часов 22 минуты. Она стала первым человеком в Украине, кто пробежал марафон на протезе.

"Это было интересно! И я это сделала! 42,195 км! Wizz Air Kyiv City Marathon! Рекорд Украины! Сегодня сознательно побежала сама. И это был действительно мой забег. С кайфом 19 км, легкостью — 20, скользкими спусками, сильной болью (с 24 км), слезами (26, 27, 32, 33, 34, 35...) и невероятной силой (с 40)! В полной мере насладилась страданиями и болью. И получила максимум удовольствия. Ты можешь все, во что способен поверить твой мозг!" — написала она на своей странице в Facebook.

Татьяна Воротилина Facebook

В августе 2015 года Татьяна Воротилина попала в ДТП в Таиланде, сильно повредив правую ногу. У нее был выбор: оставить ногу, но ходить всю жизнь на костылях, или решиться на ампутацию и получить шанс продолжать заниматься спортом с протезом. Она выбрала второй вариант, несмотря на то, что многие врачи отговаривали ее от этого шага.

Татьяна Воротилина после участия в Wizz Air Kyiv City Marathon Facebook

Татьяна Воротилина Facebook

В итоге после страшной аварии спортсменка, несмотря на протез, вернулась в теннис, а также занялась танцами и бегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская установила рекорд в мировом рейтинге.

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