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Украинка Белодед с впечатляющей победной серией выиграла "серебро" Гран-при по дзюдо

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла серебряную медаль на Гран-при в Тбилиси в весовой категории до 48 кг. 18-летняя спортсменка в финале уступила француженке Мелани Клемен.

Белодед стартовала на соревнованиях со второго раунда, где победила грузинку Наталью Кипшидзе, а в четвертьфинале турнира разобралась с француженкой Бландин Понт.

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''Мировое признание'': украинская дзюдоистка Белодед получила престижную награду

В борьбе за путевку в финал Гран-при украинская дзюдоистка одержала верх над опытной представительницей Венгрии Эвой Черновицки.

Украинка Белодед выиграла "серебро" Гран-при по дзюдо

Поражением в финале Белодед прервала свою победную серию, длившуюся 38 поединков. В последний раз наша спортсменка проигрывала в августе 2017 года на чемпионате мира.

Дарья Белодед

Дарья Белодед

International Judo Federation

Как сообщал OBOZREVATEL, молодая украинская дзюдоистка Дарья Белодед одержала победу в номинации "Мисс красная дорожка, или самая стильная участница церемонии "Герои спортивного года" предыдущих лет". Юная спортсменка набрала в полтора раза больше голосов, чем ее соперницы.

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Персона
Дарья Белодед
Место
ГрузияТбилиси
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