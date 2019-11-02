Украинец выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

Украинец Семен Новиков завоевал "золото" чемпионата мира по спортивной борьбе U-23, который проходил в Будапеште (Венгрия).
Сергей Новиков
Наш борец греко-римского стиля стал лучшим в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке харьковчанин в бескомпромиссной борьбы победил представителя Грузии Гурама Хецуриани.
"Поздравляем сборную Украины и тренерский штаб сборной! Поздравляем тренеров чемпиона - Юрия Леонидовича Тимченко, Сергея Савельевича Болдова, первого наставника чемпиона Павла Григорьевича Лукъянчука", – говорится в сообщении пресс-службы Федерации борьбы Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, год назад в Бухаресте (Румыния) Семен также тримуфовал на ЧМ среди спортсменов не старше 23 лет.
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