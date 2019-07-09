Украина взяла первое "золото" на Универсиаде-2019

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла для Украины первую золотую награду 30-й Универсиады-2019, которая в эти дни проходит в итальянском Неаполе.
23-летняя уроженка Хмельниччины в своей последней попытке продемонстрировала результат 6.84, который и принес ей высшую ступень пьедестала.
Второе место заняла Таварес да Вейга из Португалии (6,61), третье – Флорентино Илуско (6,55).
Всего у сборной Украины по состоянию на 9 июля 4 награды. Кроме этого "золота", в копилке национальной студенческой команды 1 "серебро" и 2 "бронзы".
Напомним, что на II Европейских играх Марина взяла "бронзу".
Ранее на Универсиаде-2019 баскетбольная сборная Украины обыграла команду Австралии и вышла в финал.
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