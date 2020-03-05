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5 марта • обновлено в 22:21
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Украина впервые отменила соревнования из-за эпидемии коронавируса

1.8т
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Оргкомитет чемпионата Украины по ралли остановил подготовку ко второму этапу, запланированного на 8-10 мая 2020 года в Каменец-Подольском.

"В ходе заседания оргкомитета был заслушан доклад председателя комитета в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения острых респираторных инфекций, вызванных коронавирусом COVID-19. В рамках обсуждения организационным комитетом были отмечены риски, связанные с участием в ралли "Фортеця" иностранных экипажей, специалистов и зрителей", - сообщается на странице соревнований в Facebook.

Членам оргкомитета, которые являются представителями Автомобильной Федерации Украины, было рекомендовано согласовать возможность проведения соревнования в другие даты, определения которых зависит от дальнейшего развития событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чешское правительство приняло решение провести седьмой этап Кубка мира по биатлону, который состоится в городе Нове Место, при пустых трибунах из-за коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина
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