Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Сборная Украины по дзюдо показала отличный результат на чемпионате мира, который накануне завершился в столице Азербайджана Баку. Наша команда сумела завоевать две награды и занять пятое место в общем зачете.

Особенным для "желто-синих" стал успех 17-летней Дарьи Белодед. Наша спортсменка завоевала "золото" в весовой категории до 48 килограмм, став самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо. Кроме того, стоит отметить, что по ходу турнира украинка оказалась сильнее олимпийской чемпионки Рио-2016 аргентинку Паулу Парето, а в решающей схватке одолела победительницу ЧМ-2017 Фуну Тонаки из Японии.

Еще одну медаль принес украинской сборной Георгий Зантарая. Знаменитый дзюдоист выиграл бронзовую награду в категории до 66 килограмм.

Всего в турнире приняли участие 756 спортсменов из 124 стран. Соревнования посетили президенты нескольких стран: России, Азербайджана и Монголии – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга.

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров не смог присутствовать на соревнованиях чемпионата мира из-за ограничений, связанных с незаконными обязательствами, возложенными на него судом в рамках сфальсифицированного НАБУ дела.

Однако Роман Насиров поддерживал сборную команду Украины по дзюдо на всех этапах подготовки команды к мировому первенству, лично присутствовал на финальных сборах дзюдоистов на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Также президент федерации дзюдо Украины Роман Насиров первым встретил чемпионку мира Дарью Белодед, когда она вернулась домой после триумфальной победы в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед категорически отказалась от смены гражданства.