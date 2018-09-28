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Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

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Сборная Украины по дзюдо показала отличный результат на чемпионате мира, который накануне завершился в столице Азербайджана Баку. Наша команда сумела завоевать две награды и занять пятое место в общем зачете.

Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина
Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Особенным для "желто-синих" стал успех 17-летней Дарьи Белодед. Наша спортсменка завоевала "золото" в весовой категории до 48 килограмм, став самой юной чемпионкой мира в истории дзюдо. Кроме того, стоит отметить, что по ходу турнира украинка оказалась сильнее олимпийской чемпионки Рио-2016 аргентинку Паулу Парето, а в решающей схватке одолела победительницу ЧМ-2017 Фуну Тонаки из Японии.

Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина
Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Еще одну медаль принес украинской сборной Георгий Зантарая. Знаменитый дзюдоист выиграл бронзовую награду в категории до 66 килограмм.

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Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина
Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина
Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Всего в турнире приняли участие 756 спортсменов из 124 стран. Соревнования посетили президенты нескольких стран: России, Азербайджана и Монголии – Владимир Путин, Ильхам Алиев и Халтмаагийн Баттулга.

Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров не смог присутствовать на соревнованиях чемпионата мира из-за ограничений, связанных с незаконными обязательствами, возложенными на него судом в рамках сфальсифицированного НАБУ дела.

Однако Роман Насиров поддерживал сборную команду Украины по дзюдо на всех этапах подготовки команды к мировому первенству, лично присутствовал на финальных сборах дзюдоистов на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина
Украина роскошно выступила на чемпионате мира по дзюдо на глазах у Путина

Также президент федерации дзюдо Украины Роман Насиров первым встретил чемпионку мира Дарью Белодед, когда она вернулась домой после триумфальной победы в Баку.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед категорически отказалась от смены гражданства.

Читайте все новости по теме "дзюдо" на OBOZREVATEL.

Тема
дзюдо
Персоны
Роман НасировВладимир ПутинДарья БелодедГеоргий Зантарая
Место
АзербайджанБаку
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Всю жизнь будут гордиться и детям рассказывать шо видели главного ХохлоБога
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