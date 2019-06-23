Украина сделала золотой дубль на Европейских играх

Украинские легкоатлеты прекрасно выступили на II Европейских играх в Минске, добыв высокие индивидуальные награды.

Евгений Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур и Алексей Поздняков стали чемпионами в смешанной эстафете 4 х 400 м.

Данило Даниленко, Анна Рыжикова, Татьяна Мельник и Алексей Поздняков завоевали "золото" в смешанной эстафете 4х400 метров с результатом 3:17.31

Анна Плотицына с временем 13:14 взяла серебряную медаль в барьерном беге на 100 м

По "бронзе" на счету у Марины Бех-Романчук в прыжках в длину (6 метров 58 сантиметров) и у Богдана Бондаренко в прыжках в высоту (2 метра, 21 сантиметра).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее золотые медали на Европейских играх в дзюдо завоевали Дарья Белодед и Георгий Зантарая, а также самбистка Анастасия Сапсай.

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