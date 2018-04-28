Украина добыла вторую медаль на ЧЕ по дзюдо

Украина добыла бронзовую медаль в последний соревновательный день чемпионата Европы по дзюдо, который прошел в Тель-Авиве. Награду в категории свыше 78 кг завоевала Елизавета Каланина, победив в поединке за третье место другую украинку Галину Тарасову.

До встречи с соотечественницей Елизавета Каланина сначала взяла верх над итальянкой Элеонорой Гэри, а потом на нашу дзюдоистку ждала принципиальная схватка с Ириной Киндзерской, недавно выступавшей в составе сборной Украины, а сейчас защищающей спортивную честь Азербайджана, сообщает ukrainejudo.com.

Елизавета победила и вышла в полуфинал, где ее оппоненткой была Лариса Церич с Боснии и Герцеговины, серебрянная (2014) и бронзовая (2017) призерка чемпионатов Европы. В этом году Каланина уже потерпели поражение от балканки в феврале на турнире Grand Slam в Дюссельдорфе. К сожалению, спортсменка из Кременчуга уступила и сейчас.

У других участников лучший результат продемонстрировал одессит Александр Гордиенко в весе свыше 100 кг, который стал седьмым. Кеджау Ньябали (до 90 кг), Антон Савицкий (до 100 кг) и Анастасия Турчин (до 78 кг) в зачетную семерки не попали.

Напомним, что за день до этого на татами в Израиле вышли четверо украинцев - Юлия Гребеножко (до 63 кг), Артем Хомула и Дмитрий Канивец (до 73 кг), Сергей Кривчач (до 81 кг). Лучший показатель по этому квартета - в Хомулы, который стал седьмым.

Напомним, что ранее Украина взяла "бронзу" на ЧЕ по дзюдо. По итогам выступлений на континентальном первенстве Украина, кроме двух третьих места (Марины Черняк и Елизаветы Каланина), заняла два пятых и два седьмых.