UFC 249: дата шоу официально утверждена

Вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 249 состоится в субботу, 9 мая.
Об этом сообщается на официальном сайте промоушена. Изначально турнир должен был пройти 18 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Теперь же стало известно о том, что шоу будет организовано во Флориде, вероятно, без присутствия зрителей. В главном бою турнира выступят американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Победитель этого поединка за титул временного чемпиона в легком весе осенью сразится с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.
WHAT A CARD! 👏 #UFC249 pic.twitter.com/JRNGc2hjm3— UFC (@ufc) April 24, 2020
В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у действующего короля этого дивизиона Генри Сехудо.
Кроме того, внимание болельщиков будет приковано к матчу-реваншу Дональда Серроне и Энтони Петтиса.
Как сообща OBOZREVATEL, в сети вспомнили дебютный бой Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах, который прошел в Украине.
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