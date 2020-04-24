UFC 249: дата шоу официально утверждена

Вечер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 249 состоится в субботу, 9 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте промоушена. Изначально турнир должен был пройти 18 апреля, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Теперь же стало известно о том, что шоу будет организовано во Флориде, вероятно, без присутствия зрителей. В главном бою турнира выступят американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Победитель этого поединка за титул временного чемпиона в легком весе осенью сразится с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.

В со-главном бою вечера бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз попробует отобрать пояс у действующего короля этого дивизиона Генри Сехудо.

Кроме того, внимание болельщиков будет приковано к матчу-реваншу Дональда Серроне и Энтони Петтиса.

Как сообща OBOZREVATEL, в сети вспомнили дебютный бой Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах, который прошел в Украине.

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