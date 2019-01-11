У Хабиба настаивают на реванше с МакГрегором

Тренер чемпиона Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о реванше против британца Конора МакГрегора.
Наставник россиянина не исключил возможного ответного противостояния двух бойцов.
"Я все еще считаю, что с точки зрения спортивных перспектив этот бой обязан произойти. Но вот с точки зрения борьбы за трофеи… Что ж, посмотрим", - сказал Мендес с интервью Express.
Хабиб - МакГрегор
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора состоялся 7 октября и завершился победой россиянина в четвертом раунде удушающим приемом.
После поединка Хабиб устроил потасовку с болельщиками, из-за чего ему не вручили чемпионский пояс и гонорар за бой.
После боя с МакГрегором Нурмагомедов бросил вызов непобежденному боксеру Флойду Мейвезеру.
Ранее американец победил нокаутом МакГрегора в поединке, который проходил по правилам бокса.
Президент UFC Дана Уайт высказался против того, чтобы бой Мейвезера и Хабиба состоялся на ринге.
Непобежденный боксер провел свой первый бой в ММА против японского бойца Нацукавы, которого одолел без проблем.
В СМИ предъявили доказательства того, что бой американца и японца был постановочным.
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