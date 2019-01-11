У Хабиба настаивают на реванше с МакГрегором

Тренер чемпиона Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о реванше против британца Конора МакГрегора.

Наставник россиянина не исключил возможного ответного противостояния двух бойцов.

"Я все еще считаю, что с точки зрения спортивных перспектив этот бой обязан произойти. Но вот с точки зрения борьбы за трофеи… Что ж, посмотрим", - сказал Мендес с интервью Express.

Хабиб - МакГрегор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!