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У Хабиба настаивают на реванше с МакГрегором

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Тренер чемпиона Абсолютного боксерского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о реванше против британца Конора МакГрегора.

Наставник россиянина не исключил возможного ответного противостояния двух бойцов.

"Я все еще считаю, что с точки зрения спортивных перспектив этот бой обязан произойти. Но вот с точки зрения борьбы за трофеи… Что ж, посмотрим", - сказал Мендес с интервью Express.

Хабиб - МакГрегор

Хабиб - МакГрегор

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
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