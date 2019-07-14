У девушки-бойца MMA в бою выпала грудь из майки - видеофакт

Пуэрториканская девушка-боец смешанных боевых искусств (MMA) Рут Куйлан (на видео в темном топе) стала участницей курьезного инцидента на турнире Superkombat Fighting Championship.

Во время боя перед родными трибунами с соотечественницей Кармари Матос у совсем не худенькой Куйлан из майки выпала грудь. Стоит отметить, что это ей совсем не помешало добыть победу единогласным решением судей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно подобная ситуация произошла с мексиканской прыгуньей в воду на летней Универсиаде-2019,

Во время соревнований у спортсменки из купальника выпала грудь. Этот момент попал в телетрансляцию.

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