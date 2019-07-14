Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

У девушки-бойца MMA в бою выпала грудь из майки - видеофакт

99т Читать материал на украинском

Пуэрториканская девушка-боец смешанных боевых искусств (MMA) Рут Куйлан (на видео в темном топе) стала участницей курьезного инцидента на турнире Superkombat Fighting Championship.

Во время боя перед родными трибунами с соотечественницей Кармари Матос у совсем не худенькой Куйлан из майки выпала грудь. Стоит отметить, что это ей совсем не помешало добыть победу единогласным решением судей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
"А где силикон?" Девушка футболиста сборной Украины поразила нестандартной внешностью

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно подобная ситуация произошла с мексиканской прыгуньей в воду на летней Универсиаде-2019,

Во время соревнований у спортсменки из купальника выпала грудь. Этот момент попал в телетрансляцию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
19
5
Смешно
9
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
У редактора обоза постоянно выпадает и мухи налетают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алик Алик
Алик Алик
Сраный сайт , херню пишет . Возьмите и подрочите.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шостак Павел
Шостак Павел
безусловно, эта новость заслуживает на то, чтобы ее поместили среди наиболее важных на обозе. А как напрягался журналист пишущий подводку для этого шедевра и представить себе невозможно. Именно такие новости должны преобладать на сайте а не всякие там войнушки и пр.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel