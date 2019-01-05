''Тупые, как пробка'': норвежский лыжник высмеял россиян

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд раскритиковал тактику россиян во время гонки с массовым стартом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски". Спортсмен упрекнул соперников в том, что они тянули лидера сборной Сергея Устюгова в ущерб личному результату.

"Они тупые, как пробка. Мы слышим на последнем круге, что Устюгов отстает, и тогда только четверо русских выходят вперед — и бум! Я смеялся про себя, несмотря на усталость. Не знаю, что сказать. Все же слышат: "Устюгов отстает!" И внезапно эта четверка впереди. Забавно", — цитирует Холунда Sport24.

Ханс Кристер Холунд

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В итоге вместо борьбы за "золото" россиянам пришлось довольствоваться лишь бронзой Александра Большунова. Следом за ним к финишу пришли еще три спортсмена из РФ - Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев, заняв четвертое, пятое и шестое место соответственно. Лидер сборной Устюгов показал 16-й результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка Виктория Демченко не смогла добраться до финиша на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Кенигсзе. Спортсменка перевернулась во время прохождения трассы и ударилась головой об ледяной желоб.