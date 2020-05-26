Тренера молодежной сборной России и заслуженного тренера РФ по смешанным единоборствам Владимира Осия задержали по подозрению в организации убийства.

Как сообщает РЕН ТВ, в его московской квартире прошел обыск, а обстоятельства задержания остаются неизвестными. Осия является подозреваемым по делу об убийстве.

Владимир Осия Спорт-Экспресс

Самым известным его воспитанником является Магомед Исмаилов, с которым тренер работает уже более десяти лет. Под его руководством боец выигрывал первый чемпионат России по смешанным единоборствам и чемпионат мира по боевому самбо в 2012 году.

Напомним, что следующим соперником Исмаилова должен стать Александр Емельяненко, их поединок, запланированный на 3 апреля в Москве, был перенесен из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского бойца MMA Джамбулата Балиева задержали за участие в перестрелке.

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