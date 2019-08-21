The International 2019: расписание и результаты плей-офф ЧМ по Dota 2 21 августа

В китайском Шанхае продолжается финальная стадия чемпионата мира по Dota 2 – The International 2019 с призовым фондом 33 миллиона долларов.

В соревнованиях, напомним, принимают участие 16 команд, которые разбиты на верхнюю и нижнюю сетки, а победители группового этапа получили право выбора первого соперника в играх плей-офф.

Накануне российская Virtus.pro проиграла китайской PSG.LGD и вылетела в нижнюю сетку.

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The International 2019

Вашему вниманию полное расписание на 21 августа.

5:00 – Верхняя сетка. OG (Европа) 2:0 Newbee (США)

8:00 – Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)

11:00 – Нижняя сетка, второй раунд

14:00 – Нижняя сетка, второй раунд

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий игрок команды Evil Geniuses Артур Arteezy Бабаев во время The International 2019 совершил невероятный трюк, доведя до истерики комментаторов

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