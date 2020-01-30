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30 января • обновлено в 22:21
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"Тебя найдут и убьют": Россию назвали кошмарным регионом мирового MMA

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Американский репортер Джордан Брин, который составлял базу данных на сайте Sherdog.com, рассказал об угрозах, поступавших к нему из России в ходе его работы со статистикой.

Хабиб Нурмагомедов (сверху)

Хабиб Нурмагомедов (сверху)

Sherdog предоставляет пользователям доступ к обширной базе данных бойцов смешанных единоборств (MMA). Брин пришел к выводу, что наиболее проблемным и "кошмарным регионом" с точки зрения составления статистики оказалась Россия, сообщает The Athletic.

По словам Брина, он неоднократно сталкивался с подозрительным заявками из России. "Это что-то с чем-то. Мы получали письма от людей, которых невозможно даже пробить в Google. Меня не раз угрожали убить за поправки в статистике боев", — утверждает Брин.

"Приходит e-mail с правительственным адресом, и чувак такой: "Я глава такого-то департамента. И, кстати, не поменяешь результат боя — тебя найдут и убьют", — заявил Брин.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Место
Россия
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ёб...ный смешной. А чпокнуть тебя не обещали? Запишись в #MyToo, мундель!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ещё не поняли? Это роися...
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