Сyber Суперлига Пари-Матч: таблица на 17 апреля

Участники киберчемпионата Украины среди профессиональных баскетболистов Сyber Суперлиги Пари-Матч сыграли стартовые поединки.

В группе А второй поединок по техническим причинам перенесен на 18 апреля. Игорь Бояркин и Александр Липовый сыграют в 13:00.

В группе В два поединка сыграл Иссуф Санон: поражение и победа. Окончательно все решит поединок между Андреем Кожемякиным и Романом Новиковым.

В группе С определились четвертьфиналисты. Это Александр Антипов и Вячеслав Петров, которые обыграли Артема Пустового.

Наконец в группе D решающим будет заключительный поединок Максим Закурдаев – Александр Кобец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины обнародовала схему розыгрыша киберчемпионата Суперлиги.

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