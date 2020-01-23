Суд вынес новое решение по арестованному Емельяненко

Краснодарский краевой суд отказался сократить срок ареста российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко, сообщает РИА Новости.

Емельяненко просил сократить недельный срок ареста до трех дней. Суд рассмотрел апелляционную жалобу спортсмена и отказал ему.

Александр Емельяненко (слева)

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Емельяненко был арестован Анапским судом за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Суд приговорил спортсмена к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Боец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан за рулем Mercedes после того, как скрылся с места ДТП.

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