В киевском спортивном комплексе Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, который расположен по адресу ул. Тургеневская, 3 стартовал чемпионат Украины по дзюдо.

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 22 регионов, которые борются за звание чемпионов в 7 весовых категориях среди женщин и 7 весовых категориях среди мужчин.

3 октября президент Федерации дзюдо Украины Роман Насиров дал главный старт украинского календаря дзюдо.

Этот турнир определит состав национальной сборной, а также тот костяк команды, которая будет участвовать в международных турнирах: открытых континентальных Кубках, Кубках и чемпионатах Европы, международных соревнованиях педагогов и военнослужащих.

Новости Открытая тренировка чемпионки мира по дзюдо Дарьи Билодид

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла чемпионат мира в категории до 48 килограмм.

Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории. На момент победы ей исполнилось 18 лет и 11 месяцев.

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