"Каждая вторая собака..." Украинский чемпион "наехал" на народ за оскорбления Зеленского

Украинский победитель Европейских игр-2019 и Всемирных игр-2017, а также обладатель "золота" Кубка мира по каратэ Станислав Горуна призвал дать время новой власти.

"Как и во времена козачество, так и сейчас нет собранности. На двух козаков – три атамана. Никогда не было четкой иерархии, подчиненности, централизации. У нас каждый знает, как должно быть лучше. Даже взгляни на новую власть. Каждая вторая собака ее критикует. Нет уважения друг к другу. Не дают людям шанс себя проявить. Я был против Зеленского, но если его выбрали, то он является нашим президентом. Кому сделаем лучше, если будем совать ему палки в колеса? Но люди позволяют себе публично выражать оскорбления в его сторону", – цитирует tribuna.com Станислава.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Стас завоевал "бронзу" чемпионата Европы в одиночном мужском кумите.

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