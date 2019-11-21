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21 ноября • обновлено в 21:12
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"Каждая вторая собака..." Украинский чемпион "наехал" на народ за оскорбления Зеленского

"Каждая вторая собака..." Украинский чемпион "наехал" на народ за оскорбления Зеленского
Прославленный спортсмен дал откровенное интервью
3.4т Читать материал на украинском

Украинский победитель Европейских игр-2019 и Всемирных игр-2017, а также обладатель "золота" Кубка мира по каратэ Станислав Горуна призвал дать время новой власти.

"Как и во времена козачество, так и сейчас нет собранности. На двух козаков – три атамана. Никогда не было четкой иерархии, подчиненности, централизации. У нас каждый знает, как должно быть лучше. Даже взгляни на новую власть. Каждая вторая собака ее критикует. Нет уважения друг к другу. Не дают людям шанс себя проявить. Я был против Зеленского, но если его выбрали, то он является нашим президентом. Кому сделаем лучше, если будем совать ему палки в колеса? Но люди позволяют себе публично выражать оскорбления в его сторону", – цитирует tribuna.com Станислава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года Стас завоевал "бронзу" чемпионата Европы в одиночном мужском кумите.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Станислав Горуна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ну и рожа, по ней всё видно кто оправдывает этот гадкий колониальный режим.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Все можна простить,но если он землю захочет продать,не дать,сделает селян бомжами,поотбирают землю,подключат и ментов иитак будут выдуривать у бедняков,те деньги пропьют а потом за что будут жить? А так фермер всегда давал за пай и рабоьал у фермера,так и жило село. Так что нехер Зеленского защищать,пусть работает на Украину,нпфиг нам такие гетьманы,мы что ,подопытные кролики?
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Як кажуть, один розумний, інший спортсмен.
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