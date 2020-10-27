Стало известно о благородном поступке Хабиба в бою с Гэтжи

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи приемом треугольник, чтобы не унижать его на глазах у родителей.

На YouTube-канале "Ушатайка" появился перевод интервью легендарного бойца с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани, в котором Кормье рассказал, что российский боец в последний момент передумал делать армбар и решил "усыпить" своего соперника. По его словам, россиянин узнал о том, что Гэтжи никогда не постучит по настилу, если попадет под болевой или удушающий прием, поэтому и принял такое решение во время поединка.

"Хабиб сказал мне, что треугольник из маунта при попытке армбара – любимый прием его отца. Всю неделю перед боем Нурмагомедов смотрел интервью Джастина и услышал, что он никогда не постучит по настилу, если попадет под болевой или удушающий прием. И когда Хабиб сначала выходил на армбар, он решил отказаться от этого приема, потому что не хотел, чтобы Джастин постучал перед своими родителями, которые были в зале. Ему было неудобно, поэтому он отказался от армбара и вышел на треугольник, чтобы усыпить его", – поделился подробностями Кормье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гэтжи признался, что сказал плачущему Хабибу после боя.