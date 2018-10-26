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Стали известны новые подробности боя Мейвезер — Хабиб

1.8тЧитать материал на украинском

Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым может пройти по правилам смешанных единоборств. Об этом заявил представитель легенды бокса Тимуофей Курагин.

"Я знаю, что Флойд вел переговоры с организацией UFC. Думаю, что в случае успешного подписания контракта, он получит девятизначный гонорар. Конечно, Хабиб не сможет продать бой с таким же успехом как МакГгрегор. Но с каждым днем Нурмагомедов становится все популярнее. Бой Мейвезера и МакГрегора принес 600 миллионов долларов, если же бой Хабиба принесет хотя бы половину, то это будет успех. Реванш Конора и Флойда точно не состоится, так как МакГрегор потерпел слишком много поражений за последнее время", – приводит слова Курагина tofight.ru.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд Мейвезер согласился провести бой с Хабибом Нурмагомедовым, однако только в боксерском ринге.

Персоны
Флойд МейвезерХабиб Нурмагомедов
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