Спортсменка-звезда шоу на Netflix внезапно умерла в 22 года

Японская рестлерша Хана Кимура, звезда шоу "Дом с террасой" на Netflix, умерла в 22 года, сообщает Variety.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

Причины смерти японской спортсменки неизвестны. Однако накануне случившегося в сторис Instagram Кимуры появилась фотография японки с кошкой и надпись "прощайте".

@hanadayo0903

Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что в Twitter рестлерши появлялись тревожные записи. В одной из них, если верить переводу фанатов японки, она заявляла, что "не хочет быть человеком". Вероятно, спортсменка стала жертвой буллинга в социальных сетях.

Кимура дебютировала в рестлинге в 2016 году. Ее мать — Кийоко Кимура — также выступала в профессиональном рестлинге. Кроме того, Кимура снималась в японском шоу "Дом с террасой", доступном в Netflix.

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