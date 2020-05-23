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23 мая • обновлено в 21:27
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Спортсменка-звезда шоу на Netflix Хана Кимура внезапно умерла в 22 года

2.7т
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Японская рестлерша Хана Кимура, звезда шоу "Дом с террасой" на Netflix, умерла в 22 года, сообщает Variety.

Причины смерти японской спортсменки неизвестны. Однако накануне случившегося в сторис Instagram Кимуры появилась фотография японки с кошкой и надпись "прощайте".

Спортсменка-звезда шоу на Netflix внезапно умерла в 22 года

@hanadayo0903

Кроме того, фанаты обратили внимание на то, что в Twitter рестлерши появлялись тревожные записи. В одной из них, если верить переводу фанатов японки, она заявляла, что "не хочет быть человеком". Вероятно, спортсменка стала жертвой буллинга в социальных сетях.

Кимура дебютировала в рестлинге в 2016 году. Ее мать — Кийоко Кимура — также выступала в профессиональном рестлинге. Кроме того, Кимура снималась в японском шоу "Дом с террасой", доступном в Netflix.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
рестлинг
Место
Япония
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