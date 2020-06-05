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5 июня • обновлено в 09:46
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Соловьев показал тактику бесконтактного боя: спортивные итоги 4 июня

1.4т
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Российский тренер Юрий Семин может возглавить киевское "Динамо", а пропагандист Владимир Соловьев показал технику бесконтактного боя.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 июня.

Кроме того, легендарный российский хоккеист Вячеслав Фетисов оценил жизнь в РФ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Юрий Семин Владимир Соловьев
Тег
ФК Динамо Киев
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