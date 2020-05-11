"Смотреть жалко": Фергюсон показал лицо после нокаута от Гэтжи

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал, как выглядит его лицо после проигрыша в бою против Джастина Гэтжи на UFC 249.

"Спасибо, что заботишься обо мне", – подписал боец снимок с женой.

@tonyfergusonxt

Подавляющее большинство пользователей хвалит Фергюсона за стойкость, которую он проявил, несмотря на силу и количество пропущенных ударов.

"Братан, смотреть на тебя жалко. Он тебя очень сильно избил, а Хабиб тебя просто задушил бы", "Настоящий воин. Никогда не видел, чтобы кого-то так сильно били, а он оставался на ногах", "Хоть щечки появились, а то такой худой был после весогонки".

Американец также опубликовал короткий ролик, на котором он танцует, показывая, что не отчаивается, несмотря на поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гэтжи сенсационно победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде поединка. В результате полученных травм Тони был госпитализирован. У него перелом орбитальной кости.

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