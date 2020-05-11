Главная Новости
11 мая • обновлено в 13:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Смотреть жалко": Фергюсон показал лицо после нокаута от Гэтжи

884
Читать материал на украинском

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон показал, как выглядит его лицо после проигрыша в бою против Джастина Гэтжи на UFC 249.

"Спасибо, что заботишься обо мне", – подписал боец снимок с женой.

"Смотреть жалко": Фергюсон показал лицо после нокаута от Гэтжи

@tonyfergusonxt

Подавляющее большинство пользователей хвалит Фергюсона за стойкость, которую он проявил, несмотря на силу и количество пропущенных ударов.

"Братан, смотреть на тебя жалко. Он тебя очень сильно избил, а Хабиб тебя просто задушил бы", "Настоящий воин. Никогда не видел, чтобы кого-то так сильно били, а он оставался на ногах", "Хоть щечки появились, а то такой худой был после весогонки".

Американец также опубликовал короткий ролик, на котором он танцует, показывая, что не отчаивается, несмотря на поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гэтжи сенсационно победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде поединка. В результате полученных травм Тони был госпитализирован. У него перелом орбитальной кости.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персона
Тони Фергюсон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Endpoint
VS
Tricked
Победа Endpoint
1.40 Сделать ставку
Salamander
VS
Alternate aTTaX
Победа Alternate aTTaX
1.50 Сделать ставку
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
pro100
VS
Syman
Тотал меньше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
Virtus.pro
Победа Espada с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку
Envy
VS
100 Thieves
Победа Envy с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку