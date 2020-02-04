Скандал с изнасилованием 10-кратной чемпионки получил продолжение

Во Франции продолжает набирать обороты секс-скандал внутри сборной по фигурному катанию.

В частности, речь идет о признании 10-кратной чемпионки Франции и вице-чемпионки Европы Сары Абитболь, которая заявила, что в юношестве ее два года насиловал тренер. Как сообщает Le Parisien, министр спорта страны Роксана Марасиняну призвала подать в отставку президента национальной федерации фигурного Дидье Гайаге.

Сара Абитболь Le Parisien

"У нас имеются признания спортсменов и их показания. Считаю, что Гайаге несет за эту ситуацию прямую моральную ответственность", – заявила Марасиняну.

При этом 66-летний Гайаге, который возглавляет организацию с 1998 года (с перерывом на три года), уже заявил, что не намерен покидать свой пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признался в интимной связи со своей подопечной Сарой Абитболь.

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