"Сидел плохо": легенда ММА осадил Александра Емельяненко

Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов раскритиковал Александра Емельяненко за ссору с братом Федором.

По мнению бывшего чемпиона мировой версии W5, Александр ведет себя некорректно, а также банально пытается привлечь внимание к своей персоне.

Федор и Александр Емельяненко Facebook Александра Емельяненко

"Александр хайпует и все такое, это его дело, его личная жизнь. Никого не учу, но просто говорю о том, что всего этого не было бы, если бы не было Федора, Александр сидел бы до сих пор. До сих пор не вышел бы после первого срока. Он сидел очень плохо, дебоширил. Раскрутился бы на второй, а потом на третий срок. Я так думаю. Многие близкие друзья предрекали Федору такой исход. Тем не менее Федор со всеми переругался, но сделал все ради того, чтобы Александр вышел", – цитирует Харитонова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Емельяненко заявил, что брат для него мертвый. В ответ Александр призвал оппонента закрыть рот.

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