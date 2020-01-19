Серроне срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса, сообщает Mirror.

Врачи приняли такое решение по 36-летнему Ковбою после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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