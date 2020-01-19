Главная Новости
19 января • обновлено в 09:16
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Серроне срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора

Серроне срочно госпитализирован после нокаута от МакГрегора
Встреча завершилась на 40-й секунде
2.7т Читать материал на украинском

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд Серроне экстренно госпитализирован в одну из больниц Лас-Вегаса, сообщает Mirror.

Врачи приняли такое решение по 36-летнему Ковбою после нокаута в первом раунде от бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Новости
Боец MMA отбил атаку соперника и отправил его в страшный нокаут – опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландец Конор МакГрегор (22-4) победил американца Дональда Ковбоя Серроне (36-14) в первом раунде на турнире UFC 246. Позже появилось видео страшного нокаута.

Свой последний поединок Конор провел в октябре 2018, проиграв Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Макгрегор все же велик... сегодня обсудили с моей алуштинской подругой этот бой - она фанатка ирландца... Вы хоть слово бы су.ки написали о новых рекордах Овечкина, который теперь 9-й в списке ВЕЛИЧАЙШИХ снайперов всех времен и народов!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги