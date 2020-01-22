Серроне отстранили от боев после поражения МакГрегору

Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить до 6 месяцев после боя с ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 246.

Как сообщает MMA Junkie, Серроне получил ряд повреждений после ударов оппонента – перелом носа и легкий перелом глазной орбиты. Ему предстоит лечение, которое может оказаться весьма длительным.

МакГрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд

На данный момент Атлетическая комиссия штата Невада выпустила медицинское заявление, в соответствии с которым боец отстранен от соревнований как минимум до 18 февраля. После дополнительного обследования карантин Серроне может быть продлен до полугода.

На счету 36-летнего американца 36 побед и 14 поражений на турнирах ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой МакГрегор – Серроне завершился нокаутом в исполнении ирландца уже на 40-й секунде. Сразу после поединка Серроне был доставлен в больницу.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!