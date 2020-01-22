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22 января • обновлено в 10:28
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Серроне отстранили от боев после поражения МакГрегору

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Американский боец ММА Дональд Серроне может пропустить до 6 месяцев после боя с ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 246.

Как сообщает MMA Junkie, Серроне получил ряд повреждений после ударов оппонента – перелом носа и легкий перелом глазной орбиты. Ему предстоит лечение, которое может оказаться весьма длительным.

МакГрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд

МакГрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд

На данный момент Атлетическая комиссия штата Невада выпустила медицинское заявление, в соответствии с которым боец отстранен от соревнований как минимум до 18 февраля. После дополнительного обследования карантин Серроне может быть продлен до полугода.

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МакГрегор - Серроне: весь бой на видео

На счету 36-летнего американца 36 побед и 14 поражений на турнирах ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой МакГрегор – Серроне завершился нокаутом в исполнении ирландца уже на 40-й секунде. Сразу после поединка Серроне был доставлен в больницу.

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Темы
МакГрегор – Серроне MMA
Персона
Конор МакГрегор
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