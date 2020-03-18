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19 марта • обновлено в 00:59
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Седрика Маркса подозревают в трех убийствах

3.1т
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Бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в убийстве двух женщин и одного мужчины, сообщает Associated Press.

Седрик Маркс

Седрик Маркс

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По информации источника, бойца обвиняют в убийстве матери его ребёнка, которое произошло в 2009-м году. Также Маркс может быть причастен к смерти своей подруги и неизвестного мужчины, которые произошли в 2019-м году.

На профессиональном уровне американец выступал с 1999 по 2018 год, одержав 31 победу и потерпев 28 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году старший сын легендарного российского хоккеиста Максима Соколова убил родную мать, а затем пытался покончить с собой. Младший сын Соколова – Арсений – сумел спастись.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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