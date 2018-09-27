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Сборная России "обломала" Путина на чемпионате мира

5.4тЧитать материал на украинском

Сборная России по дзюдо потерпела поражение от Франции в полуфинале командного смешанного первенства на чемпионате мира, который проходил в Баку с 20 по 27 сентября. За выступлением своих спортсменов с трибун наблюдал президент России Владимир Путин, который ждал достойного выступления от соотечественников.

Российские дзюдоисты выиграли у французов лишь одну схватку: Анжела Гаспарян победила Анну Фатумату М'Байро. Однако в борьбе за бронзу спортсмены из России были сильнее корейцев.

Владимир Путин на чемпионате мира по дзюдо

Владимир Путин на чемпионате мира по дзюдо

АЗЕРТАДЖ

Чемпионом мира в командном смешанном единоборстве стала сборная Японии, а Франция завоевала "серебро".

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Украинскую чемпионку мира по дзюдо с триумфом встретили в Киеве

Напомним, что Украина поделила пятое место с Ираном в общем командном зачете чемпионата мира по дзюдо. Наши спортсмены завоевали две медали: Георгий Зантарая взял "бронзу" в весе до 66 кг, а 17-летняя Дарья Билодид стала чемпионкой мира в категории до 48 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завоевала 6 медалей на Кубке Европы по дзюдо.

Читайте все новости по теме "дзюдо" на OBOZREVATEL.

Тема
дзюдо
Персона
Владимир Путин
Место
АзербайджанБаку
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с Обоза, вы в своём уме печатать такие заголовки???
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Россия с бронзой "обломала" а украина на пятом месте тогда вообще обосралась
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Семёнов Александр, сразу видно что ты неуч
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