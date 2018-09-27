Сборная России "обломала" Путина на чемпионате мира

Сборная России по дзюдо потерпела поражение от Франции в полуфинале командного смешанного первенства на чемпионате мира, который проходил в Баку с 20 по 27 сентября. За выступлением своих спортсменов с трибун наблюдал президент России Владимир Путин, который ждал достойного выступления от соотечественников.

Российские дзюдоисты выиграли у французов лишь одну схватку: Анжела Гаспарян победила Анну Фатумату М'Байро. Однако в борьбе за бронзу спортсмены из России были сильнее корейцев.

Владимир Путин на чемпионате мира по дзюдо АЗЕРТАДЖ

Чемпионом мира в командном смешанном единоборстве стала сборная Японии, а Франция завоевала "серебро".

Новости Украинскую чемпионку мира по дзюдо с триумфом встретили в Киеве

Напомним, что Украина поделила пятое место с Ираном в общем командном зачете чемпионата мира по дзюдо. Наши спортсмены завоевали две медали: Георгий Зантарая взял "бронзу" в весе до 66 кг, а 17-летняя Дарья Билодид стала чемпионкой мира в категории до 48 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завоевала 6 медалей на Кубке Европы по дзюдо.