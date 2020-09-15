Уверен, друзья, вы не только хотите все знать о спорте, а многие из вас и активно занимаетесь им. Поэтому эта информация будет крайне полезна для вас.

Травмы – без них, особенно в профессиональном спорте, не обходится. Правда, характер этих травм бывает разный. Есть очень травмоопасные виды спорта, есть менее поверженные. Они распределены по группам риска, которых пять.

1-я группа – бадминтон, гольф, плавание, настольный теннис, шахматы;

2-я группа – армрестлинг, биатлон, художественная гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, большой теннис, волейбол, баскетбол;

3-я группа – акробатика, батут, водное поло, гандбол, пауэрлифтинг, прыжки с трамплина на лыжах, тяжелая атлетика, фехтование, фигурное катание, прыжки в воду, гребля на байдарках и каноэ, большой теннис;

4-я группа – акробатика, вольная и греко-римская борьба, велоспорт, спортивная гимнастика, самбо, футбол, хоккей, дзюдо, конный спорт;

5-я группа – автоспорт, бокс, восточные и смешанные единоборства, кикбоксинг, каратэ, мотоспорт.

А в какую из этих пяти групп риска входит вид спорта, которым занимаетесь вы? И пусть травмы обходят вас стороной, этого желает вам OBOZREVATEL.

Кто он? Дайте свой ответ

И вновь OBOZREVATEL задает вам, друзья, поклонникам футбола, два вопроса. Уверены, вы правильно ответите на них. На этот раз они не сложные. А правильные ответы в конце этого материала.

1. За сборную бывшего СССР ОН сыграл всего ничего. Однако ОН стал первым среди всех советских футболистов, чья фамилия была внесена в список голеадоров финалов еврокубков. Кто ОН?

2. ОН начал в сборной с 10:0, а закончил, и, к сожалению, очень быстро, на 0:5, хотя в своем амплуа считался вторым в Союзе и при благоприятном стечении обстоятельств вполне мог стать чемпионом Европы. ЕМУ, очевидно, просто не повезло играть в одно время с "номером 1". Кто ОН?

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Серьезно виноделием решил заняться главная звезда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. В 2012-м совместно с аргентинским винным домом Valentin Bianchi он запустил линию вин Leo. В продажу поступили вина трех разновидностей, причем этикетки на всех бутылках были сделаны в форме футболки или мяча. Слоганом для нового продукта стала фраза Leo, esencia creadora ("Лео, творческая сущность"). Чаcть прибыли от продажи вина идет в благотворительный фонд Лионеля Месси, который реализует проекты, связанные со здравоохранением и опекой детей-сирот в Аргентине.

Еще один известный футболист, выступавший в "Барселоне", испанец Андрес Иньеста нашел дело "для души", открыв винодельню в родном городке Фуэнтеальбилья в провинции Кастилия-Ла-Манча. Она ежегодно производит порядка 700 тыс. бутылок элитных красных, белых и розовых вин под этикеткой Bodega Iniesta. В Испании они продаются по 20—30 евро за бутылку, часть продукции также экспортируется в рестораны Великобритании и Германии. Интересно, что винодельня Иньесты уже полтора года является титульным спонсором "Альбасете" — клуба, в котором Андрес начинал свою карьеру.

После окончания спортивной карьеры король футбола Пеле занялся бизнесом, в том числе — кофейным. Благодаря своему имени он быстро раскрутил новый бренд растворимого кофе Cafe Pele, который ныне продается в 77 странах мира на пяти континентах, и пользуется большим спросом, главным образом из-за своей доступности ($2,5—3 за 100-граммовую банку). Производит напиток бразильская фабрика Cacique, основным акционером которой является великий футболист. Кстати, Cafe Pele стал одним из первых импортных кофейных брендов, который начал продаваться в бывшем СССР. Едва ли не на любой кухне можно было обнаружить яркую жестяную баночку с ароматным напитком. Впрочем, продукт остается очень популярным и востребованным и сейчас.

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова взялась за развитие кондитерского бизнеса: конфеты под маркой Sugarpova стали продаваться в ведущих бутиках по всему миру. За упаковку в 140 граммов нужно выложить $5—6. Продукция пользуется устойчивым спросом, что позволило спортсменке уже через год не только "отбить" $500 000, потраченные на раскрутку бизнеса, но и получить от своего проекта первую прибыль.

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Правильные ответы на вопросы.

1. Владимир Эштреков, игрок московского "Динамо". Он забил первый ответный мяч в финале Кубка Кубков-1972 в матче с "Рейнджерс".

2. Владимир Беляев – вратарь московского "Динамо", дублер Льва Яшина.

"В мире мудрых мыслей поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой лик" (Й.Гете).

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