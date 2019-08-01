"С яичками": уникальную легкоатлетку Семеню не допустили к соревнованиям женщин

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике. Причиной является зашкаливающий уровень мужского гормона в организме атлетки.

Вердикт о запрете Семени выступать в Дохе на чемпионате мира-2019, который стартует в конце сентября, был определен после рассмотрения дела в Федеральном суде Швейцарии.

Кастер Семеня

Семеня пыталась опротестовать правила Международной федерации легкой атлетики (IAAF), предписывающие спортсменкам с аномально высоким естественным уровнем тестостерона принимать препараты, снижающие его концентрацию. 30 июля суд отменил свое же решение о временной приостановке применения таких правил, сообщает Eurosport.

Это означает, что в Дохе легкоатлетка не сможет защитить титул чемпионки мира в беге на 800 метров.

Точку в противостоянии знаменитой бегуньи и легкоатлетической федерации ставить рано. Так Семеня прокомментировала решение суда: "Я очень расстроена тем, что не защищу с трудом добытый титул. Но это не заставит меня отступить в борьбе за права всех женщин-легкоатлеток".

Кастер Семеня

Напомним, что:

Кастер Семеня — олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов, чемпионка мира 2009 и 2017 годов;

особенностью организма спортсменки является повышенное содержание мужского гормона;

исключительность достижений Семени побудила Международную федерацию легкой атлетики провести специальное тестирование, чтобы убедиться в том, что она действительно является женщиной. По данным газеты Sydney Morning Herald, спортсменка оказалась гермафродитом, в ее организме обнаружены яички;

в 2017 году Кастер Семеня женилась на партнерше по сборной ЮАР Виолет Расеболе;

IAAF намерена доказать в Спортивном суде, что Кастер Семеня должна считаться мужчиной и не может принимать участие в забегах женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, IAAF выпустила новые правила, согласно которым спортсменки с высоким уровнем тестостерона должны бороться с мужчинами.

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