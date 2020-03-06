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6 марта • обновлено в 10:43
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С пакетами на головах: появились новые данные о смерти украинских шахматистов в Москве

5.9т
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Погибших в Москве украинских шахматистов 27-летнего Станислава Богдановича и 18-летнюю Александру Вернигору, которые умерли от веселящего газа, нашли с пакетами на головах.

Об этом сообщает информагентство ТАСС. Их тела были найдены отцом Вернигоры по приходу домой на западе города на улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Станислав Богданович и Александра Вернигора

Станислав Богданович и Александра Вернигора

УНИАН

Отметим, что 18-летняя девушка училась в МГУ и была профессиональной шахматисткой, занимая 1861-е место в международном рейтинге ФИДЕ. Мужчина был гроссмейстером по шахматам и становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Богданович попал в базу "Миротворец" за то, что в интернет-матче между сборными Украины и России по шахматам сыграл за россиян.

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Читайте все новости по теме "шахматы" на OBOZREVATEL.

Тема
шахматы
Место
Россия Москва
Тег
смерть
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Смерть нашла героев и дегенератов. Учеба в мэгэуу бесследно не проходит.
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Senden Eugene
Senden Eugene
Кажуть, наче гра у шахи розвиває розумові здібності. І впринципі у людей, які грають у неї є певний рівень вмінь до утворення логічних та причинно-наслідкових зв'язків, але очевидно що з цими двома молодими людьми щось точно пішло не так і гра у шахи не врятувала їх від низки найдурніших рішень у своєму житті.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Senden Eugene, как у вас мозг выдерживает столько мовой писать?!.. это же настоящее испытание для сознания.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Видимо от майдана так и не отошли..
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