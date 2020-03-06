С пакетами на головах: появились новые данные о смерти украинских шахматистов в Москве

Погибших в Москве украинских шахматистов 27-летнего Станислава Богдановича и 18-летнюю Александру Вернигору, которые умерли от веселящего газа, нашли с пакетами на головах.

Об этом сообщает информагентство ТАСС. Их тела были найдены отцом Вернигоры по приходу домой на западе города на улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Станислав Богданович и Александра Вернигора УНИАН

Отметим, что 18-летняя девушка училась в МГУ и была профессиональной шахматисткой, занимая 1861-е место в международном рейтинге ФИДЕ. Мужчина был гроссмейстером по шахматам и становился чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Богданович попал в базу "Миротворец" за то, что в интернет-матче между сборными Украины и России по шахматам сыграл за россиян.

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