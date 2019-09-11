Российский чемпион в фекалиях выиграл международный марафон

Представитель Чувашии Александр Новиков выиграл международный марафон среди мужчин на дистанции 42,1 километр, который прошел в Перми.

Победа далась спортсмену очень тяжело - на дистанции у него не выдержал желудок, спровоцировав выброс испражнений.

На финишной прямой организм Новикова работал на пределе человеческих возможностей и финишировал россиянин, будучи весь в фекалиях.

Александр Новиков КП

Александр Новиков КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в России марафон завершился смертельной трагедией. Забег был на 40 километров.

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