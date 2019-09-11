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11 сентября • обновлено в 19:09
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Российский чемпион в фекалиях выиграл международный марафон

1.5т Читать материал на украинском

Представитель Чувашии Александр Новиков выиграл международный марафон среди мужчин на дистанции 42,1 километр, который прошел в Перми.

Победа далась спортсмену очень тяжело - на дистанции у него не выдержал желудок, спровоцировав выброс испражнений.

На финишной прямой организм Новикова работал на пределе человеческих возможностей и финишировал россиянин, будучи весь в фекалиях.

Александр Новиков

Александр Новиков

КП

Александр Новиков

Александр Новиков

КП

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Как сообщал OBOZREVATEL, в России марафон завершился смертельной трагедией. Забег был на 40 километров.

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Тема
легкая атлетика
Место
Россия Пермь
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Ваня
Иванов Ваня
Вот теперь и непонятно: то ли победа омрачилась досадным казусом, то ли наоборот.
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Белый господин
Белый господин
Марафонец-грек после пробежки вообще помер. И не факт что с чистыми штанами.
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