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18 февраля • обновлено в 15:07
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Российский чемпион оказался при смерти после страшной аварии

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Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в серьезную аварию в Таиланде, где находился на тренировочном сборе.

Как сообщает ТАСС, Гусбанов попал в аварию во время езды на мопеде и получил повреждение спинного мозга. По информации источника, спортсмену была проведена экстренная операция, однако ему требуется срочная транспортировка в Москву. В настоящий момент 26-летний борец находится в тяжелом состоянии, а в Таиланд прилетел его отец.

Дорогие друзья, всем ас салам аллейкум. Редко когда выкладываю подобного рода посты, но сейчас пройти мимо невозможно. Наш спортсмен, боец Арсен Гусбанов прилетел на сборы в Тайланд и попал в страшную аварию. Получил сильно повреждение спинного мозга, требуется срочная транспортировка в Москву и скорейшая операция. Арсену всего 26 лет, молодой парень, который занимался спортом, старался, попал в такую ситуацию. Сейчас в Тайланд прилетел его отец, он находится постоянно с ним рядом, нужно срочно оперировать. ❗Просим всех неравнодушных оказать помощь нашему спортсмену❗ Реквизиты для помощи : 4276 6000 3141 4580 на имя родного брата (Магомед Гусбанович Г.) Либо по номеру телефона, к которому привязана карта: +7(969)346-56-12 Пусть Всевышний дарует нашему брату скорейшего выздоровления.

Публикация от Rustam Kerimov (@kerimov_rustam777)

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У гонщика не выдержали кости после страшной аварии на "Дакаре"

Арсен Гусбанов

Арсен Гусбанов

dagfighters.ru

Гусбанов неоднократно участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 кг, а также является победителем международных турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финише знаменитой гонки "Дайтона-500" в США страшная авария едва не стоила жизни известному гонщику.

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Автор
Денис Карпов
Место
Таиланд
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