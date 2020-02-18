Российский чемпион оказался при смерти после страшной аварии

Российский борец вольного стиля Арсен Гусбанов попал в серьезную аварию в Таиланде, где находился на тренировочном сборе.

Как сообщает ТАСС, Гусбанов попал в аварию во время езды на мопеде и получил повреждение спинного мозга. По информации источника, спортсмену была проведена экстренная операция, однако ему требуется срочная транспортировка в Москву. В настоящий момент 26-летний борец находится в тяжелом состоянии, а в Таиланд прилетел его отец.

Арсен Гусбанов dagfighters.ru

Гусбанов неоднократно участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 кг, а также является победителем международных турниров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на финише знаменитой гонки "Дайтона-500" в США страшная авария едва не стоила жизни известному гонщику.

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