Российский борец сломал шею во время боя: спортивные итоги 11 февраля

Российский борец Гаджимурад Магомедов сломал шею во время поединка, а украинские легкоатлетки устроили феерию на турнире в Словакии.
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Кроме того, в сети показали ужасные условия тренировок украинской прыгуньи Натальи Прищепы накануне Олимпиады-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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