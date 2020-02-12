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12 февраля • обновлено в 09:45
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Российский борец сломал шею во время боя: спортивные итоги 11 февраля

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Российский борец Гаджимурад Магомедов сломал шею во время поединка, а украинские легкоатлетки устроили феерию на турнире в Словакии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 февраля.

Кроме того, в сети показали ужасные условия тренировок украинской прыгуньи Натальи Прищепы накануне Олимпиады-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Олимпиада-2020 легкая атлетика MMA
Персоны
Наталья Прищепа Дерек Чисора Александр Усик
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