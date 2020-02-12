Российский борец сломал шею во время боя: спортивные итоги 11 февраля

Российский борец Гаджимурад Магомедов сломал шею во время поединка, а украинские легкоатлетки устроили феерию на турнире в Словакии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 11 февраля.

Кроме того, в сети показали ужасные условия тренировок украинской прыгуньи Натальи Прищепы накануне Олимпиады-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Полный триумф: украинские легкоатлетки устроили феерию на престижном турнире

"Головой в дверь": в сети показали ужасные условия тренировки украинской чемпионки Европы

Дагестанский боец сломал шею на соревнованиях в России – опубликовано видео

"В ад и обратно": Чисора раскрыл секрет победы над Усиком

"Победоносие в трусах": в России прошел нелепый турнир к "75-летию Победы"

В России умер легендарный футболист "Спартака"

Усик выступил с важным заявлением о своем здоровье

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!