Американский рестлер-любитель Джастин из Ньюарка, штат Делавэр (США), может лишиться ногу после неудачного прыжка в ринг.

Во время импровизированного турнира с друзьями, он решил прыгнуть с канатов. После приземления оба его колена выгнулись назад, в результате чего он получил страшный перелом.

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Отцу ребенка, у которого нет медицинской страховки, теперь предстоит оплатить медицинские счета на сумму более 155 000 фунтов стерлингов, и, возможно, ему ампутировать одну ногу, сообщает The Sun.

Сестра пострадавшего создала страницу на платформе GoFundMe, чтобы покрыть часть расходов.

"Брату уже сделали три операции с использованием стержней и болтов в левой ноге, а на этой неделе была запланирована дополнительная операция. Врачи прилагают все усилия, чтобы избежать ампутации", – написала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября футболист сборной Колумбии и "Байера" Сантьяго Ариас получил страшный перелом голеностопа в матче своей национальной команды против Венесуэлы (3:0).