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"Респект вам, украинки!" Поступок чемпионки из Львова вызвал восхищение в России

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Решение украинской шахматистки Анны Музычук бойкотировать чемпионат по шахматам в Саудовской Аравии вызвало фурор у российских болельщиков. В комментариях на страницах одного из самых известных спортивных изданий РФ фанаты восхищаются поступки львовянки и признают ее мужество.

"Вот это человек. С принципами, с достоинством и с воспитанием. Вроде и не нам, с разваленной экономикой и кучей социальных проблем, с незаконным недопуском кандидатов на выбора и т.д. об этом говорить, но хочется выразить дикий респект украинке, которая не побоялась сказать правду", - пишут россияне.

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Напомним, что 27-летняя Музычук - действующая чемпионка мира в двух дисциплинах быстрых шахмат (блиц и рапид), отказалась защищать титулы.

Главная причина – место проведения ЧМ (Саудовская Аравия); а если точнее – нарушение прав женщин в этой стране.

Пост нашей соотечественнице об бойкоте установил исторический рекорд в Facebook.

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Темы
чемпионат мира по шахматамшахматы
Персона
Анна Музычук
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