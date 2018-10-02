''Рассыплется'': МакГрегор пригрозил российскому чемпиону UFC

Ирландец Конор МакГрегор пообещал разделаться со своим российским оппонентом Хабибом Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Соперники выйдут в октагон в субботу, 6 октября, а Конор выразил уверенность в своей победе.

"Собираюсь его размазать. Я буду избивать его, он рассыплется на кусочки и рухнет. Он работает как новичок и не сможет выдержать даже обычного хлопка. Я всю свою жизнь шел к тому, чтобы выиграть титулы UFC. Я многим пожертвовал, но у меня их отняли. Теперь я стал намного голоднее до побед и вернулся, чтобы показать, кто настоящий король", - заявил МакГрегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, отца Хабиба Нурмагомедова не пустили в США на бой с МакГрегором.