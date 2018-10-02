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''Рассыплется'': МакГрегор пригрозил российскому чемпиону UFC

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Ирландец Конор МакГрегор пообещал разделаться со своим российским оппонентом Хабибом Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Соперники выйдут в октагон в субботу, 6 октября, а Конор выразил уверенность в своей победе.

"Собираюсь его размазать. Я буду избивать его, он рассыплется на кусочки и рухнет. Он работает как новичок и не сможет выдержать даже обычного хлопка. Я всю свою жизнь шел к тому, чтобы выиграть титулы UFC. Я многим пожертвовал, но у меня их отняли. Теперь я стал намного голоднее до побед и вернулся, чтобы показать, кто настоящий король", - заявил МакГрегор.

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Как сообщал OBOZREVATEL, отца Хабиба Нурмагомедова не пустили в США на бой с МакГрегором.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Темы
МакГрегор – НурмагомедовUFC
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
Источник
Источник:life.ru
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pompadur marselina
pompadur marselina
Конор сцыт Хабиба,отсюда его непрекращающиеся истерики. Хабиб его задушит.
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