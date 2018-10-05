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Провал? МакГрегор и Нурмагомедов прошли церемонию взвешивания

1.8тЧитать материал на украинском

В ночь на 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 состоится суперпоединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора. Накануне бойцы прошли обязательную процедуру взвешивания и, несмотря на опасения организаторов, уложились в вес.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов.

Россиянин оказался немного тяжелее своего оппонента. Весы Хабиба показали 70,3 кг, в то время как вес МакГрегор составил 70,08 кг.

Руководители UFC допускали, что спортсмены не уложатся в рамки, поэтому даже нашли кандидата на замену.

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Перед поединком Хабиба и МакГрегора на октагоне будут соревноваться Александр Волков и Деррик Льюис, которые также прошли процедуру взвешивания. Россиянин оказался значительно легче своего соперника – 113,8 кг. Вес американца составил 120,4 кг. Спортсмены должны были провести бой в Москве, однако Льюис отказался ехать в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC психанул перед боем с МакГрегором.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
Место
СШАЛас-Вегас
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Вадименко Обэрштурмбанфюрер
Вадименко Обэрштурмбанфюрер
Русак выиграет.
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snip.li/DpszH . .
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