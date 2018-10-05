Провал? МакГрегор и Нурмагомедов прошли церемонию взвешивания

В ночь на 7 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229 состоится суперпоединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора МакГрегора. Накануне бойцы прошли обязательную процедуру взвешивания и, несмотря на опасения организаторов, уложились в вес.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя МакГрегор – Нурмагомедов.

Россиянин оказался немного тяжелее своего оппонента. Весы Хабиба показали 70,3 кг, в то время как вес МакГрегор составил 70,08 кг.

Руководители UFC допускали, что спортсмены не уложатся в рамки, поэтому даже нашли кандидата на замену.

Перед поединком Хабиба и МакГрегора на октагоне будут соревноваться Александр Волков и Деррик Льюис, которые также прошли процедуру взвешивания. Россиянин оказался значительно легче своего соперника – 113,8 кг. Вес американца составил 120,4 кг. Спортсмены должны были провести бой в Москве, однако Льюис отказался ехать в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион UFC психанул перед боем с МакГрегором.