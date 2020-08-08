Прославленный российский тренер внезапно умер в Швейцарии

Прославленный российский тренер по плаванию, наставник четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова Геннадий Турецкий умер на 72-м году жизни.

Специалист скончался в Швейцарии – с 2003 года он тренировал сборную этой страны. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Врачи ввели Турецкого в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

"Ушел из жизни тренер, который открыл миру Александра Попова, который работал со звездами мирового плавания. Это огромная утрата для всего плавательного сообщества. Выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто его знал, близким, семье, ученикам", — цитируют РИА Новости президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова.

Помимо Александра Попова, Геннадий Турецкий тренировал олимпийских чемпионов Геннадия Пригоду, Вениамина Таяновича, Юрия Мухина, Владимира Пышненко и австралийцев Яна Торпа, Майкла Клима и Петрию Томас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитый нигерийский центровой сербского клуба "Црвена звезда" Майкл Оджо умер на тренировке в возрасте 27 лет.