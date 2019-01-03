Президент МОК "прогнулся" под Путина

Несмотря на новый скандал с отказом российских властей передать пробы на допинг Всемирной антидопинговой организации (WADA), президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах считает, что российские олимпийцы уже достаточно наказаны.

"В Пхенчхане нами было принято утверждение, что российская антидопинговая система подвергалась систематическим манипуляциям во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Томас Бах

Лица, вовлеченные в допинговый скандал, были наказаны в соответствии с их уровнем ответственности", - приводит слова своего президента официальный сайт организации.

Олимпийский чиновник подчеркнул, что МОК придерживается принципа индивидуальной справедливости.

"Каждый человек имеет право на справедливость, и поэтому отдельные чистые российские спортсмены получили право выступать в Пхенчхане-2018, пусть и при соблюдении самых жестких условий.

Мы отдавали должное всем спортсменам, вне зависимости от того, какой у них паспорт. Олимпийский комитет Росии понес достаточное наказание", - сказал Бах

Напомним, что руководители Всемирного антидопингового агентства (WADA) разочарованы действиями России, которая сорвала все оговоренные ранее сроки по передачи организации данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Скажи нет допингу!"- девиз WADA

Это было одним из условий восстановление статуса Российского антидопингового агентства в правах. Теперь такие действия властей могут привести к полной изоляции российских атлетов и недопуску их к крупнейшим международным соревнованиям, включая Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов возмутился действиями Московского суда, который проигнорировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и не отобрал олимпийские медали у бывшего бобслеиста Александра Зубкова, попавшегося на допинге.