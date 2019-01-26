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''Позор какой-то'': российского фигуриста загнобили на родине за провал на ЧЕ

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Российская тренерша по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление ее соотечественника Максима Ковтуна на чемпионате Европы, который проходит в Беларуси.

Спортсмен совершил большое количество ошибок в произвольной программе и в итоге стал только 16-м.

"Господи, позор какой-то, честное слово. Это называется амок (состояние, когда спортсмен "перегорает" до выступления). Если амок – сидите дома. Просто стыдно. У нас есть кем менять его. Он сам себя поменял. Человек в обмороке катается. Каких ему оценок можно дожидаться? Итога нет просто. Я его не поддерживаю - сам пусть. Если его не поддерживать, может, сам начнет себя поддерживать", - цитирует Тарасову Спорт-Экспресс.

Новости
''Пытали отверткой'': в России чемпиона Европы по борьбе ограбили боец ММА и фигурист

Максим Ковтун

Максим Ковтун

Vaclav Salek/Global Look Press

Как сообщал OBOZREVATEL, 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова заявила, что для того, чтобы успешно и стабильно выступать, необходимо принимать правильный допинг. Позже спортсменку в слезах заставили объяснить, что она имела в виду.

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Тема
фигурное катание
Место
БеларусьМинск
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