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''Послал и улетел'': Хабиба задержали в аэропорту РФ

3.3тЧитать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов России.

Дагестанского спортсмена не узнали пограничники, проверяя его на принадлежность к террористическим организациям.

Инцидент произошел во время полета Хабиба в Турцию. Контролеры, несмотря на известность бойца в России, поступили по инструкции, подробно допросив Нурмагомедова. После тщательного досмотра Хабиба отпустили. Спортсмен остался недоволен таким приемом, обругав правоохранителей, сообщил телеграм-канал Плохой лейтенант, ссылаясь на одного из сотрудников ФСБ.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Телеграм-канал Плохой лейтенант

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"Контролеры не стали обращать внимание на известность дага (дагестанца. – Ред.), и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. Он сфотографировался с Мишей и еще с одним парнем, остальных на*** послал и улетел..." – говорится в сообщении.

''Послал и улетел'': Хабиба задержали в аэропорту РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После супербоя десятилетия российский боец устроил потасовку с болельщиками.

После победы над ирландцем, Хабиб бросил вызов непобежденному американцу Флойду Мейвезеру, который побеждал МакГрегора на ринге. Нурмагомедов планирует сразиться с боксером в апреле следующего года в России.

Американец считается безоговорочным фаворитом потенциального противостояния с Хабибом.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Темы
UFCMMA
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Место
Россия
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