''Послал и улетел'': Хабиба задержали в аэропорту РФ

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов России.

Дагестанского спортсмена не узнали пограничники, проверяя его на принадлежность к террористическим организациям.

Инцидент произошел во время полета Хабиба в Турцию. Контролеры, несмотря на известность бойца в России, поступили по инструкции, подробно допросив Нурмагомедова. После тщательного досмотра Хабиба отпустили. Спортсмен остался недоволен таким приемом, обругав правоохранителей, сообщил телеграм-канал Плохой лейтенант, ссылаясь на одного из сотрудников ФСБ.

Хабиб Нурмагомедов Телеграм-канал Плохой лейтенант

"Контролеры не стали обращать внимание на известность дага (дагестанца. – Ред.), и поступили в соответствии с инструкцией. Прибывшие для фильтрации (подробного опроса) опера сфотографировались с возмущенным Нурмагомедовым и посодействовали скорейшему прохождению пограничного контроля. Он сфотографировался с Мишей и еще с одним парнем, остальных на*** послал и улетел..." – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора удушающим приемом в четвертом раунде, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После супербоя десятилетия российский боец устроил потасовку с болельщиками.

После победы над ирландцем, Хабиб бросил вызов непобежденному американцу Флойду Мейвезеру, который побеждал МакГрегора на ринге. Нурмагомедов планирует сразиться с боксером в апреле следующего года в России.

Американец считается безоговорочным фаворитом потенциального противостояния с Хабибом.