Перенос Олимпиады? В Японии сделали сенсационное заявление из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

С таким заявлением выступила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото. По ее словам, между организационным комитетом Игр и МОК есть договоренность, которая позволяет провести соревнования позже запланированных дат.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это можно трактовать также как отсрочку", – сказала Хасимото, чьи слова приводит Daily Mail.

Олимпийские игры в Токио могут отложить

По запланированному графику Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. При этом на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Японии составляет более 900 человек.

Согласно договору, право отменить Олимпиаду имеет только Международный олимпийский комитет. Также стоит отметить, что любой перенос Игр будет очень дорогостоящим. Известно, что бюджет будущей Олимпиады составляет $12,51 млрд. При этом правительство Японии потратило $1,112 млрд для строительства олимпийского стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, летняя Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривался вариант проведения Игр только в телевизионном режиме.

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