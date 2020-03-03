Главная Новости
3 марта • обновлено в 16:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Перенос Олимпиады? В Японии сделали сенсационное заявление из-за коронавируса

2.9т
Читать материал на украинском

Летние Олимпийские игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

С таким заявлением выступила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото. По ее словам, между организационным комитетом Игр и МОК есть договоренность, которая позволяет провести соревнования позже запланированных дат.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это можно трактовать также как отсрочку", – сказала Хасимото, чьи слова приводит Daily Mail.

Олимпийские игры в Токио могут отложить

Олимпийские игры в Токио могут отложить

По запланированному графику Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. При этом на сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Японии составляет более 900 человек.

Согласно договору, право отменить Олимпиаду имеет только Международный олимпийский комитет. Также стоит отметить, что любой перенос Игр будет очень дорогостоящим. Известно, что бюджет будущей Олимпиады составляет $12,51 млрд. При этом правительство Японии потратило $1,112 млрд для строительства олимпийского стадиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, летняя Олимпиада-2020 в Токио может пройти без зрителей. В качестве альтернативы рассматривался вариант проведения Игр только в телевизионном режиме.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Олимпиада-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Олимпиада-2020
Место
Япония Токио
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
А Рябошляпка этот, это кто?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Маринов Михаил, це нашйнятий менеджер, але не відволікайся, возвеличуй кооператив "озеро".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Нью-Йорк Айлендерс
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Монреаля или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Сакраменто Кингз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Сакраменто с форой в -5,5 очка
1.92 Сделать ставку
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Филадельфия Сиксерс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.70 Сделать ставку
Ювентус
VS
Милан
Победа гостей с форой (+1)
1.87 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Торонто Рэпторз
Победа Финикса с форой в +4,5 очка
1.89 Сделать ставку
Лион
VS
ПСЖ
Тотал меньше 3-х голов
1.89 Сделать ставку
Шахтер
VS
Днепр-1
Победа гостей с форой (+2)
2.06 Сделать ставку
Заря
VS
Львов
Тотал меньше 2,5 гола
2.10 Сделать ставку
Спартак
VS
ЦСКА
Тотал больше 2,5 гола
2.256 Сделать ставку
Утрехт
VS
Аякс
Обе команды забьют
1.49 Сделать ставку