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30 января • обновлено в 17:48
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Падение Путина: опубликовано видео топ-100 спортивных фейлов десятилетия

1.1т
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В сети опубликован сборник главных спортивных неудач с 2010 по 2019 годы. На 62-м месте оказалось падение президента РФ Владимира Путина во время выставочного хоккейного матча.

В ролике на YouTube-канале Sports Complex можно увидеть, как Путин решил поблагодарить зрителей матча Ночной хоккейной лиги за поддержку, проехав вдоль бортов, но не заметил постеленный на льду ковер и тут же потерял равновесие.

Падение Владимира Путина на ковре

Падение Владимира Путина на ковре

Не забыли создатели видео и про невероятные ляпы бывшего голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в киевском финале Лиги чемпионов, который закончился победой мадридского "Реала" со счетом 3:1 во многом благодаря двум ошибкам немецкого вратаря (на видео с 25:39).

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Владимир Путин
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hunt andres
hunt andres
АХХ УЕТЬ..... Вы больны, ка клы.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
хоть не бухает как Порох - сколько падений у Пети заснято но не выложено
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