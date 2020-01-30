Падение Путина: опубликовано видео топ-100 спортивных фейлов десятилетия

В сети опубликован сборник главных спортивных неудач с 2010 по 2019 годы. На 62-м месте оказалось падение президента РФ Владимира Путина во время выставочного хоккейного матча.

В ролике на YouTube-канале Sports Complex можно увидеть, как Путин решил поблагодарить зрителей матча Ночной хоккейной лиги за поддержку, проехав вдоль бортов, но не заметил постеленный на льду ковер и тут же потерял равновесие.

Падение Владимира Путина на ковре

Не забыли создатели видео и про невероятные ляпы бывшего голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса в киевском финале Лиги чемпионов, который закончился победой мадридского "Реала" со счетом 3:1 во многом благодаря двум ошибкам немецкого вратаря (на видео с 25:39).

Как сообщал OBOZREVATEL, эпичная ошибка хоккеиста "Бостона" Брэда Маршана привела к моментальному поражению его команды.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!